Apel do Prezydenta RP Andrzeja Dudy w obronie Jacka Kurskiego

Urszula 7.3.20 15:30

Myślę, że cała ta heca z Kurskim to ustawka. Jeśli Kurski nie zostanie odwołany to mamy do czynienia z 2 sytuacjami::

- albo tak się umówili

- albo Duda to nie Duda, a Doopa.



Obie są złe.