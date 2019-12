Antyszczepionkowcy - szaleńcy czy trolle Kremla?

Wojtek 11.12.19 11:40

Trolle kremla?

Błagam!! Dawno nie słyszałem większej bzdury.

Mamy Dzieci zarówno zaszczepione, jak i zupełnie niezaszczepione na nic i nie widzę ŻADNEJ różnicy w stanie ich zdrowia i radzeniu sobie z chorobami.

Widziałem za to na własne oczy nieszczęsne Dziecko z autyzmem, który został uaktywniony na drugi dzień po szczepionce. Nota bene czytałem artykuł, który zachęcał do szczepień i Pani doktor przekonywała w nim, że szczepionka nie może wywołać autyzmu, może być za to, użyła takiego sformułowania "mechanizmem spustowym" dla autyzmu. A więc, moi drodzy - macie różnicę semantyczną, ale efekt jest taki sam, autyzmu nie było, ale po szczepionce się pojawia. To właśnie było w tamtym przypadku. Nikt mnie tak nie przekonał do zaniechania szczepień, jak owa Pani doktor, który do szczepień przekonywała.



Problem polega na tym, że dobra idea szczepienia została zniszczona przez żądne zysku (za wszelką cenę) koncerny farmaceutyczne, ich brudne praktyki i będące na ich pasku rządy (także nasz, niestety) i placówki "badawcze". Przez to my, antyszczepionkowcy, jesteśmy zmuszeni do działań na granicy rozsądku, ponieważ nie wiedząc komu można ufać, nie szczepimy dzieci wcale, co też przecież jest groźne.

Ale ponieważ na nasze UZASADNIONE obawy słyszymy tylko stek wyzwisk i próby przymuszania nas, nie mamy innego wyjścia.

Czy ktoś znajdzie wyjście z tego zaklętego kręgu?? Na razie wyjścia tego nie widzę..