Antonio Socci: Franciszek trzyma się ,,programu Obamy''

To konfrontacja z Chinami, które „stanowią planetarne zagrożenie z punktu widzenia gospodarczego i politycznego”, była zdaniem Socciego powodem, że Pompeo odwiedził Rzym i spotkał się z papieżem Franciszkiem oraz włoskim prezydentem i premierem. Włoski dziennikarz podkreśla, że wizyta ta nastąpiła we względnie krótkim okresie po jego podróży do Rzymu w październiku ubiegłego roku, gdyż Stany Zjednoczone nie mogą zignorować zarówno prochińskiej postawy włoskiego rządu, jak i Watykanu, który „skutecznie przekazał kontrolę nad chińskim Kościołem katolickim reżymowi w Pekinie”.