Antoni Macierewicz: Tusk jest odpowiedzialny za kłamstwo smoleńskie i przemysł pogardy!

Oczywistym jest to, że Rosja - chcąc być od pierwszej chwili poza podejrzeniami - w dniu 10 kwietnia 2010 roku powinna natychmiast powstrzymać się od jakichkolwiek czynności na miejscu katastrofy w Smoleńsku i poprosić o takie czynności gremia międzynarodowe. Powinna to uczynić natychmiast i zwłaszcza w tej sprawie. Nie uczyniła. Dlatego wolni ludzie wolnego świata mają prawo uważać i określać katastrofę smoleńską jako "Katyń-2".



Każdy zaś, kto choćby przyzwalającym milczeniem zezwalał Rosji na jakikolwiek wpływ na przebieg śledztwa, stał się jej wspólnikiem w obłudzie, w propagowaniu kłamstw, w okłamywaniu i pogardzie wobec Polski i Polaków, których ta katastrofa dotknęła.



Dziś można też stwierdzić, że skoro tak się wówczas stało, to nic w tej sprawie nie działo się bez powodów.