Antoni Macierewicz: Trzaskowski działałby przeciwko bezpieczeństwu państwa polskiego

oficer LWP 18.6.20 11:30

wszyscy wiedzą, że u Putina, PIS tak naprawdę tego wraku nie chce bo skończyłoby się otumanianie głupiego polskiego goja a tak można u zawsze podrzucić temat wraku, jakiś wymyślonych przez PIS reparacji wojennych od Niemiec a jak już goj zaczyna się orientować, że go w tych kwestiach PIS rooocha to wymyślimy reparacje od Rosji byle tylko nie pokazać jak dalej PIS leży na ryju przed judesejami, oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie taka Fronda, która już rzyga i sraaa Rosją od rana do wieczora aby tylko wywołać u głupiego polskiego goja stan lęku i zagrożenia przed Rosją