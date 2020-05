Antoni Macierewicz: Trzaskowski chciał wprowadzić do życia publicznego wielką zachętę do pedofilii

Anna 22.5.20 12:13

Trzaskowski powinien go pozwać za te słowa.



To, że Macierewicz nie odróżnia edukacji seksualnej od pedofilii nie daje mu prawa do wypowiadania oszczerstw.

A skoro Fronda cytuje Macierewicza to powinna przedstawić dowody na jego tezę lub poinformować o ich dotychczasowym braku. Informacja podana w ten sposób udaje bezstronną ale w rzeczywistości dawanie głosu oszczercy bez prostowania jego kłamstw pokazuje przyzwolenie i poparcie dla tego rodzaju zachowań. Przypominam tylko przykazanie, które zapewne wszyscy znamy "nie mów fałszywego świadectwa (...)". Niby wszyscy znamy ale warto też wiedzieć co to znaczy.