Antoni Macierewicz: Sąd Najwyższy stał się źródłem anarchii prawnej w Polsce

„Próbuje ona przekazać kompetencje przynależne do Trybunału Konstytucyjnego Sądowi Najwyższemu”

Polityk zaznaczył, że SN nie posiada uprawnień Trybunału Konstytucyjnego i bez względu na to, co mówi jakikolwiek organ UE – to nie zmieni konstytucji RP.