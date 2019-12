Antoni Macierewicz: Rosji chodzi o próbę rozpoczęcia drugiej fazy ataku na Polskę

„Stalinowska Rosja, którą pan Putin tak wychwala, jest jednym z głównych autorów tego dramatu całej ludzkości. Krytykowanie, że to nie jest prawda historyczna, świadczy o tym, że Federacja Rosyjska jest na jakiejś innej planecie” - mówił dziś Antoni Macierewicz komentując skandaliczne komentarze pod adresem ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher ze strony Rosji po tym, jak ta przypomniała we wpisie na twitterze prawdę o tym, kto przyczynił się do wybuchu drugiej wojny światowej.

„[…] dlatego, że to jeden z najwybitniejszych przywódców duchowych Polski. To człowiek, który ma niezwykłą odwagę, ale i precyzję myślenia i precyzję formułowania diagnozy sytuacji duchowej, w której się znajdujemy. Mówi to, co olbrzymia większość Polaków myśli”.