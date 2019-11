Antoni Macierewicz: Program Konfederacji to fikcja, liczy się tylko jedno

Wies 21.11.19 10:35

Słuchajcie młodzi człowieka doświadczonego i mądrego. Nie reagujcie jak psy Pawłowa na propagandę ruskich onuc. Oni Was rozpracowali jak dzieci i podają Wam to co chcecie usłyszeć. Konfederacja zdobyła około 7 % głosów a PiS przez to ledwie zdobył przewagę w sejmie. Jeszcze 1-2% na Konfederację i nie byłoby rządów PiS-u tylko rządziłby antyPiS ( razem z Konfederacją ). W konsekwencji wycofanie wojsk amerykańskich i osądzenie "zdrajców" . Po kliku latach mamy u siebie republiki "donieckie", "bratnią" pomoc zielonych ludzików i wojnę na całego albo totalną biedę i emigrację albo wszystko razem.

Zacznijcie myśleć i przestańcie sączyć do waszych głów tę ruska propagandę. ONI wami manipulują.