Antoni Macierewicz: PO żeruje na atakach i fake newsach

Urszula 17.8.19 17:49

No i czemu, Antoś, spieprzyłeś ze Smoleńska po katastrofie? Wciąłeś obiad, wsiadłeś do pociągu i wróciłeś do Wawy. Czemu nie pojechałeś na miejsce katastrofy? Kolo ciebie coś śmierdzi, Antoś.