Antoni Macierewicz: Platforma zrezygnowała z próby zwycięstwa w wyborach

-„Decyzja o mianowaniu go oznacza, że Platforma zrezygnowała z próby zwycięstwa w wyborach prezydenckich” – mówił były szef MON na antenie Polskiego Radia 24.

-„Ugrupowanie to jest świadome, iż nie ma żadnych szans na wygraną. Wybrano osobę, która ma sprawić wrażenie, że coś się zmieniło” – dodał.

Antoni Macierewicz odniósł się również do intensywnej kampanii, jaką rozpoczął prowadzić na rzecz Trzaskowskiego hejterski profil SokZBuraka:

-„SokzBuraka to medium, które powinno być poza społecznym odbiorem ze względu na przestępczą treść i sposób działania tego profilu. To po prostu obiekt dezinformacji i przestępczego ataku na poszczególne osoby oraz instytucje państwa polskiego. Dlatego uważam, że reklama w tym miejscu nikomu dobrze się nie przysłuży, nawet takiej osobie jak pan Trzaskowski”.

Podsumowując dotychczasowe rządy Rafała Trzaskowskiego w Warszawie polityk stwierdził, że były to rządy „nieudolne” i nastawione na różne własne interesy. Jako przykład podał postępowanie Trzaskowskiego ws. oczyszczalni „Czajka”:

-„Było to zachowanie, które do dziś jest niewyjaśnione i powinno być przedmiotem badań ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Dziwię się, że pan Banaś się tym nie zajął. Również służby takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne powinny to zbadać” – mówił Macierewicz.