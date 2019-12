Antoni Macierewicz ostrzega: Putin zmierza do drastycznych kroków

bkb2 28.12.19 17:28

Polska powinna odbić Sowietom Białoruś przy wsparciu USA i innych państw Zachodnich. Jeżeli Polska rocznie wydaje ponad 100 mld PLN na wszelkie inwestycje rządowe i samorządowe czy spółek Skarbu Państwa to wydzielenie z tego 10-20 mld powinno być do przeskoczenia... Sowiety to zbrodniczy, imperialny kraj i nie ma co usprawiedliwiać samych Rosjan że to ich władza jest taka zła...90 % Rosjan mieszka od granic wschodnich Estonii Białorusi i Ukrainy do Uralu i ten naród zawsze będzie oddziaływał na Polskę i Europę Zachodnią...Nie jest to możliwe że połączą się jakimś Szlakiem z Chinami czy odwrócą na Syberię i Sachalin...Polska ma niestety dzisiaj takiego rywala jak miała w 1939 roku i tylko możemy się cieszyć że Niemcy nie zagrażają nam militarnie... Zabawa się skończyła. Ukraina przetrwała tylko dzięki Polsce i zatrudnianiu Ukraińców którzy wysyłali zarobioną kasę do swojego kraju po upadku współpracy gospodarczej z Rosją... Teraz Putin się boi powtórki z Białorusią która jest jeszcze mniejsza a mieszkańcy tych krajów ale też Rosji mogą pracować od stycznia w Niemczech.