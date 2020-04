Antoni Macierewicz: Na pokładzie samolotu eksplodował ładunek wybuchowy

-„Nie jest prawdą, że ta brzoza zniszczyła samolot. Gdyby w ogóle, tak się nie stało, ale gdyby w ogóle ten samolot uderzył w brzozę, to nie ma wątpliwości, że to skrzydło przecięłoby tę brzozę, a nie brzoza skrzydło. Jesteśmy w posiadaniu bardzo dokładnych, pieczołowitych badań i eksperymentów i symulacji jakie w tej sprawie zrobiono. Nie było pancernej brzozy” – wyjaśnia szef podkomisji badającej przyczyny katastrofy.

-„W sprawy personalne, choć oczywiście nasz raport zawiera olbrzymi dowodowy, także pozwalający sformułować wnioski personalne, ale nasz raport tych wniosków personalnych nie formułuje, chociaż prawdopodobnie jako poseł i obywatel przekażę do prokuratury także wnioski o rozpoczęcie ścigania osób, które przyczyniły się do tego dramatu” – mówił.

-„Nie tylko bezprawnie z punktu widzenia procedury jaką sami narzucili Donaldowi Tuskowi, a on to zaakceptował, czyli badanie tej tragedii w oparciu o załącznik 13 konwencji chicagowskiej, który jednoznacznie mówi, że po zakończeniu, napisaniu raportu, wrak i wszystkie części powinny wrócić do państwa właściciela. Oni to bezczelnie przetrzymują wbrew prawu”.