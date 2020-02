Antoni Macierewicz: Musimy być zmobilizowani!

Japa 7.2.20 16:30

Przednia poezja . Tylko taka jakaś prorocza . Do przemyślenia przez totalnych. Ta pierwsza Arka wybudowana była po to aby ratować życie na naszej planecie. Po to , aby po opadnięciu wody ,życie odrodziło się od nowa Zabrano wszystko parami , On, ona , Samiec samica . I tu będzie problem . Co z tęczowymi . Pan Śmieszek jak by się nie przebrał, nie urodzi Biedroniątka Parę rodzin się zmieści . Reszta może udawać bydlęta . Chociaż jak by się zastanowić , to udawać nie muszą Oj będzie się działo . Boje się tylko ,że przy załadunku Arki będzie walka o miejsce . .