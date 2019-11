Piotr Nowak 16.11.19 19:08

Panie Antoni Macierewicz, niech pan jak najszybciej wraca do pracy. Bez pana nie da się wyplenić komunizmu z Polski. Tylko pan może to zrobić dobrze i w czasie 4 lat. Oni (komuniści) mogą podróżować po całej Europie tylko z dowodem osobistym, do USA bez wiz, do Rosji bez niczego - a siedzą i smrodzą komunizmem w Polsce. Ich trzeba jakoś ruszyć, zachęcać do szansy tak jak robiła to Anna Komorowska, albo wręcz deportować !



Panie Macierewicz, my ich nie będziemy wyrzucaś z Polski, my ich zawieziemy (bezpłatnie) (one way ticket) tam skąd przybyli ! Bo to nie są Polacy !!!