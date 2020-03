Antoni Macierewicz: Czy Covid-19 to chińska broń biologiczna?

rebeliant 17.3.20 13:09

Kiedyś ludzi zadziwiła strategia nazwana blitzkrieg. Od tamtego czasu minęło wiele odkryć dla wyposażenia militarnego - od broni biologicznej, po cyberoperacje. Na dzień dzisiejszy strategie przemysłowej eksterminacji ludzi wyewoluowały do takich form, że przekracza to nasze pojęcie i przeczucia. Żydzi również do pewnego momentu myśleli, że będą poza rozlewem krwi. Jedno co jest pewne - za każdym razem eksterminatorzy muszą zgromadzić ofiary w jakiejś przestrzeni i wpuścić do niej jakiegoś węża, który będzie kąsał zbiorowość przeznaczoną na straty. Tym wężem może być wirus i odcięcie od środków uzdrawiających, może być promieniowanie, może być seria "nieszczęśliwych" wypadków, odcięcie od finansów (to nie tylko druty kolczaste i mury).

Jeśli faktycznie Chiny świadomie wzniecili tą epidemię, to może im chodzić o strategię następującą: 1. zdyscyplinujemy nasze społeczeństwo, 2. jesteśmy twardzi (możliwe, że znamy antidotum) więc wyjdziemy z tego z małym uszczerbkiem 3. obnażymy słabość wrogiej nam cywilizacji i dodatkowo wprowadzimy w niej zamęt, 4. mamy świetną pozycję do nawały militarnej.