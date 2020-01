Antoni Macierewicz: Braun idzie torem rosyjskiej myśli

Prorok 14.1.20 11:11



Antek w tobie jest cała nadzieja - ty nawet niesiesz nadzieję dla umarłych.

Według wiarygodnych źródeł (TVP) Królestwo Jareckie nadciąga, a komuniści szans nie mają.

Antek, pod twoim naporem Unia Europejska upada, a kiedy upadnie, i dominację przejmą niemieccy narodowcy, to my przez krótką chwilę będziemy zmuszeni hymn polski śpiewać tylko w naszych lasach.

Ale nie należy się martwić, bo jasnowidz Jackowski podaje, że w tym momencie proroctwo wskazuje na Antka (na ciebie).

Na rozkaz wodza, ty rozdasz wiatrówki naszym narodowcom (bo to co Polska kupiła od żydów amerykańskich to nie działa) i poprowadzisz nas do końcowego i całkowitego zwycięstwa.

I to właśnie wtedy nastąpi niekwestionowane tysiącletnie Jareckie Królestwo, które obiecane było już Abrahamowi.

Głowa do góry!