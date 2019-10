Antoni Dudek: W pełni zasłużone zwycięstwo PiS

14.10.19 14:50

No to jest rok na wysprzątanie, jeżeli się uda, to pewnie będzie zielone światło od wyborców, jeżeli nie, to znów wejdziemy w marazm. Tylko niech się przypadkiem Panu Bosakowi i innym nie wydaje, że nie odpowiedzą przed wyborcami, jeżeli nie dadzą z siebie wszystkiego, aby w Polsce żyło się lepiej!