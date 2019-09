Antoni Dudek: Schetyna liczy już tylko na prezydenturę Kidawy-Błońskiej

Czy Platforma Obywatelska ma jeszcze jakiekolwiek szanse na przejęcie władzy? Według prof. Antoniego Dudka, nie. Zdaniem uczonego Grzegorz Schetyna walczy już tylko o utrzymanie sterów we własnej partii. W dłuższej perspektywie jedyną nadzieją dla totalnej opozycji są wybory prezydenckie. Dudek sądzi, że to klucz do manewru z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Bo jeżeli PiS nie będzie mieć większości 3/5 w Sejmie, to wówczas potencjalnie prezydenckie weto mogłoby mieć naprawdę dużą siłę rażenia. Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.