Anna Siarkowska MIAŻDŻY postulaty LGBT! 'Nie chodzi o dzieci, ale homoseksualistów i ich dobre samopoczucie'

"Takimi wypowiedziami, pan Jaśkowiak dołącza do chóru lewicy, która chce odebrać dzieciom prawo do posiadania taty i mamy"-oceniła polityk w rozmowie z Telewizją Republika. Zdaniem posłanki, lewica kolejny raz deklaruje, że chce odbierać dzieciom ich prawa. Jak zauważyła Siarkowska, to środowisko postuluje aborcję, czyli odbieranie dziecku prawa do narodzin, a teraz- do posiadania mamy i taty.