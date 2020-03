Anioł Śmierci nad Włochami. W ciągu doby 793 ofiary

Katolicka Kretynizacja Polski 22.3.20 11:19

Słuchając tego co głosi kościół można uwierzyć że Bóg ma wszystko zaplanowane, dla każdego z nas, przez wszystkie dni naszego życia i tego świata!!! Tyle że klechy zapominają o tym że skoro tak jest to to co się terasz dzieje koronawirus i to co się działo podczas II wojny światowej w Oświęcimiu zaplanował też ich miłosierny Bóg!!!