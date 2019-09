Andrzej Łomanowski: Rosja wchłonie Białoruś. To już pewne. Tylko Polaków żal...

Autor przypomina, że w latach 90. Aleksander Łukaszenko chciał być prezydentem Rosji. Dążył do zjednoczenia Białorusi z Moskwą, bo liczył, że to on przejmie schedę po ustępującym Borysie Jelcynie. Chętnie wyprzedawał suwerenność Mińska. "Wywołał lawinę, pod którą właśnie znika" - twierdzi Łomanowski.