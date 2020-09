Andrzej Krajewski: Już nie Wałęsa ale Urban twarzą ,,Solidarności'' według ,,GW''

Na okładce „Wyborczej” w nowym gazety "Wolna Sobota"pojawił się Jerzy Urban, rzecznik stanu wojennego i propagandy gen. Jaruzelskiego. Dość chyba szablonowo ,,GW'' dobiera sobie bohaterów, skoro kilka dni temu był w niej wywiad z Michałem Sz., pseudonim „Margot”. No to można powiedzieć, że na na dzień dzisiejszy dla „GW” to osobistości na tym samy poziomie. Ciekawe, co na to sam Urban?

Po publikacji pojawiła się fala komentarzy. Jeden z nich opublikował na Twitterze dziennikarz „GDP” i historyk Andrzej Krajewski, który napisał:

- Patrząc na okładki opiniotwóczych pism odnoszę wrażenie, że twarzą społecznego buntu i pierwszej "Solidarności" po 40 latach nie są już: Wałęsa, Walentynowicz, Gwiazda czy Borusewicz, lecz były rzecznik generała J. To jego szczerze fetuje się i czci.

Z kolei Jacek ozdoba skomentował to tak:

- Michał Sz. teraz Urban. Upadek mediów... może wywiad z Stefanem Michnikiem? Taka seria wywiad z katem.

Znowu wzmożenie,

bo Urban po raz setny w Wyborczej.

Czego nie rozumiecie?

Czy na prawdę Gazeta musi robić publicity J. Urbanowi?



Czy nie ma na prawdę lepszego pomysłu

na oryginalność, nieszablonowość,

przyciągnięcie uwagi?



Nie rozumiem,

dziwię się,

żałuję.

