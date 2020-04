Andrzej Gwiazda kończy 85 lat

"Niemiecka demokracja" 14.4.20 12:23

Beate Bahner, prawniczka z Heidelbergu, została przemocą zamknięta w "domu wariatów". Policja najpierw ją pobiła na ulicy i ze skutymi rękami na plecach wrzuciła do samochodu. W pierwszych dniach pobytu na odosobnieniu nie miała dostępu do telefonu i prawnika. Skąd my to znamy! Niemiecka "demokracja".