Andrzej Duda zdecydowanym liderem kolejnego sondażu. Efekt Trzaskowskiego? ,,To zaklinanie rzeczywistości''

Wyniki sondażu skomentował między innymi Piotr Guział. Dowodzą one jego zdaniem, że nie można póki co mówić o „efekcie Trzaskowskiego”:

„Niektórzy wieszczą przełom związany z efektem @trzaskowski_ To zaklinanie rzeczywistości. Nie ma póki co takiego efektu. Wg @IBRiS_PL w lutym Małgorzata Kidawa-Błońska miała 29,2%. Rafał Trzaskowski ma obecnie 26,6%. Czyli odzyskał i to niecały elektorat PO i tyle na dziś w temacie”.