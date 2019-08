Andrzej Duda w Bildzie: Musimy wyrównać rachunki za wojnę

Znowu przedwyborczy odgrzewany kotlet! Przestańcie już tymi reparacjami i tą błazenadą! Reparacje są wypłacane zaraz po wojnie na poczet odbudowy kraju z ruin taki jest tego cel w prawie międzynarodowym, po 80 latach nie mowy o reparacjach jak kraj już jest odbudowany. do tego Niemcy zgodnie z zasądzonymi reparacjami w Poczdamie wypłacili je ZSRR, która miała przekazać Polsce na nasz rejon a ZSRR tylko częściowo to zrobiła. Niemcy wykonali wszystko co im nakazano i dla nich sprawa jest zamknięta. Jak chcecie nowe pieniądze to nie nazywajcie tego reparacjami bo to ośmieszanie się na cały świat i mówcie otwarcie że chcecie kase bo wam za mało ale to żenujące jest!

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha