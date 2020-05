Andrzej Duda: Rozpoczyna się budowa gazociągu Baltic Pipe. To milowy krok do uniezależnienia od Rosji

„Jest rzeczywiście bardzo dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale wierzę, że na dziesięciolecia. Faktycznie rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, czyli słynnego gazociągu, który biegnie na nasze wybrzeże, gdzie będzie z Morza Bałtyckiego na nasze wybrzeże wychodził” – poinformował dziś prezydent Andrzej Duda w trakcie porannej konferencji prasowej.

„Jeżeli mówimy o pełnym uniezależnieniu Polski, jako odbiorcy, od Rosji, to jest to milowy krok do tego uniezależnienia”.