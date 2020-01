Andrzej Duda: "Niektórym sędziom wydaje się, że są bogami"

Sebastian 17.1.20 3:59

A KTȮŻ ODPOWIADA ZA TAKI STAN -> STRAŻNIK ŻYRANDOLA I UKŁADU OKRĄGŁOSTOŁOWEGO SAM P. A. DUDA. NAJWIĘKSZY ZDRAJCA WYBORCȮW PO 1989R. GDYBY NIE VETO USTAWY SĄDOWEJ PROBLEM BYŁBY ROZWIĄZANY. NIE MOŻEMY POZWOLIĆ BY MIAŁ DRUGĄ SZANSĘ DO ZDRADY. POSADĘ NIECH SZUKA U MERKEL I OBOZIE ZDRADY NARODOWEJ. NIE MOŻEMY POZWOLIĆ BY UCZCIWI LUDZIE DALEJ CIERPIELI PRZEZ TEGO PAJACA BY OJCZYZNA BYŁA SZKALOWANA I OPLUWANA NA CAŁYM ŚWIECIE. BYŁ PREZYDENTEM PRZEZ DWA LATA A PȮŹNIEJ ZDRADA ZA ZDRADĄ.