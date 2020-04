Andrzej Duda: Jeśli nie wybierzemy prezydenta, kraj pogrąży się w chaosie

Michał Jan 20.4.20 9:25

Też tak uważam i dlatego należy robić wszystko, żeby wybory się odbyły, a dla minimalizacji ryzyka, uniknąć konieczności przeprowadzania drugiej tury.

Dlatego chciałbym wesprzeć Faworyta krótką listą osiągnięć rządu, który Go wspiera, w walce z epidemią:

1. Dzięki zamknięciu lasów, aż do końca obowiązywania zakazu udawało się utrzymywać umiarkowaną liczbę dziennych wykryć zachorowań.

2. Dzięki otwarciu lasów, po 17 dniach od zamknięcia, gospodarka błyskawicznie zacznie odrabiać straty.

3. Udało się dowiedzieć, że kościoły potrafią być większe od supermarketów i zrównać liczby dopuszczonych do obu (niedługo dotrze wiedza, że w kościołach ludzie stoją lub siedzą, a w supermarketach chodzą i ciągle wpadają na siebie).

4. Dzięki wsłuchiwaniu się w głosy specjalistów, udało się przerobić diametralnie rozporządzenie o noszeniu maseczek na całe 4 godziny przed wejściem w życie.

5. Dzięki nieznajomości podstaw wirusologii przez Ministra Zdrowia, profesora nauk medycznych, udało się zaoszczędzić społeczeństwu 2 miesiące z 2 lat konieczności noszenia maseczek.

Proszę o wsparcie i uzupełnianie!