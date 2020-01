Andrzej Duda bezkonkurencyjny!

Chory Portier 14.1.20 9:35

Takie są fakty, więc zatkało lewaków. Jedyne, co im zostało, to napisać w stylu Keller-Krawczyka: "Sram na to". Tyle jeszcze potrafi.

Można jeszcze fantazjować, że sondaż został sfałszowany przez Kaczyńskiego albo na polecenie Rydzyka, ale kto to kupi?