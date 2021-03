Andrzej Chyra pożegnał ojca. Internauci oburzeni nagraniem z pogrzebu

9 marca, w wieku 80 lat zmarł ojciec Andrzeja Chyry. W sobotę odbył się pogrzeb zasłużonego pracownika KGHM Polska Miedź. Aktor postanowił podzielić się z internautami nagraniem z uroczystości. To wywołało jednak wiele negatywnych komentarzy.

Adolf Chyra spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Polkowicach. W uroczystości uczestniczyły delegacje zakładów Polskiej Miedzi. Andrzej Chyra opublikował w mediach społecznościowych film przedstawiający żałobników. To wywołało wiele negatywnych komentarzy użytkowników Instagrama, którym nie spodobało się, że aktor nagrywał pogrzeb. Autorzy komentarzy przekonują, że rzeczą niestosowną jest publikowanie nagrania z pogrzebu w takim miejscu.

- „Niedawno zmarła mi mama. Wiem, co czujesz... ale przez chwilę bym nawet nie wpadł na to, żeby wziąć telefon do ręki”;

- „Nagrywać pogrzeb własnego ojca i wrzucić na insta? Świat idzie w złym kierunku... Czekamy aż ktoś z celebrytów nagra kremacje swojego rodzica... Współczuję szczerze straty kogoś bliskiego i głupoty...”;

- piszą internauci.

- „Mój ojciec uwielbiał dokumentować wszystkie ważne wydarzenia, to dla niego”

- odpowiada aktor, który ostatecznie zdecydował się zablokować możliwość komentowania.

Udostępnianie relacji na żywo z różnych uroczystości jest coraz popularniejsze ze względu na pandemię koronawirusa. Pozwala to łączyć się z uczestnikami uroczystości tym, którzy z powodu ograniczeń nie mogą być obecni fizycznie

kak/Tysol.pl, fakt.pl