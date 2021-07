Amerykański miliarder: Grozi nam kryzys gorszy od COVID-19!

Amerykański miliarder Warren Buffett ostrzegł przed nadciągającym kryzysem gorszym od obecnej pandemii. Jak podaje „San Antonio Express-News”, jest on „pewny, że w przyszłości przyjdzie nowa pandemia, która może być gorsza od pandemii Covid-19, ponieważ mimo lekcji, jaką dało nam to doświadczenie, ludzie również nie będą przygotowani, by stawić jej czoła”.

Warren Buffett, proaborcyjny filantrop, który znajduje się na dziewiątym miejscu w rankingu miliarderów Forbes’a, stwierdził również: „Wiemy, że istnieje zagrożenie nuklearne, chemiczne, biologiczne, a teraz cybernetyczne. Każde z nich ma złowieszcze możliwości. Nie wydaje się, jakby było to coś, na co społeczeństwo jest w pełni przygotowane, by sobie z tym poradzić”.

Miliarder zauważył także, że „ludzie nie wiedzą tak dużo, jak myślą, że wiedzą. Jednak to, czego najbardziej się nauczono, to fakt, że być może zobaczymy nadciągającą pandemię i że nie jest to najgorsze, co można sobie wyobrazić. Społeczeństwu trudno przygotować się na odległe sytuacje, które są możliwe i do których dojdzie wcześniej lub później”.

Buffett nie jest jedynym miliarderem i politykiem, który w ostatnim czasie snuje czarne wizje przyszłości. W styczniu tego roku Bill Gates ostrzegał przed pandemią „10 razy poważniejszą” od Covid-19, a wcześniej straszył, że pandemie mogą pojawiać się co 20 lat. Z kolei Klaus Schwab na Światowym Forum Ekonomicznym w lipcu 2020 r. przestrzegał przed groźbą ataku cybernetycznego, który miałby doprowadzić do „całkowitego zatrzymania dostaw energii, transportu, usług szpitalnych i całego społeczeństwa”.

Schwab również w zeszłym tygodniu na tzw. „Poligonie cybernetycznym”, którego gospodarzem było Światowe Forum Ekonomiczne, twierdził, że tak jak w przypadku Covid-19 konieczne są szczepionki, by się uodpornić, bo maski nie wystarczą, tak musimy zadbać o „uodpornienie” w przypadku ataku cybernetycznego. Stąd jego zdaniem potrzebna jest budowa „infrastruktur informatycznych, które mają z natury wbudowane cyfrowe antyciała, by się chronić”.

