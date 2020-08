Amerykański biskup ostrzega: Być może jesteśmy na progu czasów ostatecznych. Wróćmy do Boga. Teraz!

Biskup Thomas Tobin z Providence w stanie Rhode Island zwraca uwagę na znaki czasów i ostrzega, że być może jesteśmy na progu czasów ostatecznych. Tym samym dołącza do innych hierarchów, którzy w ostatnich latach mówią o apokaliptycznych wydarzeniach sugerujących zbliżanie się końca świata.

W swojej wiadomości na Twitterze bp Tobin napisał: „Nie podpisuję się pod złowieszczymi prognozami o końcu czasów, ale jeśli weźmie się pod uwagę straszliwe pożary lasów na Zachodzie, tropikalne burze na oceanie, rozległe susze, globalną pandemię, podziały polityczne i wściekłość na ulicach, zmusza to do zastanowienia. Lepiej powróćmy do Boga. Teraz. Na wszelki wypadek”.

Wpis amerykańskiego hierarchy wywołał mieszane reakcje. Użytkownik „OnFireCatholic” skomentował: „Na wszelki wypadek??? A więc biskup Kościoła katolickiego mówi, że Bóg to ostatnia deska ratunku??” Z kolei „Lost Son” stwierdził: „Z całym należytym szacunkiem Wasza Ekscelencjo, ale Na wszelki wypadek brzmi jak zakład Pascala. Powinniśmy wrócić do Boga, ponieważ tam jest Miłość, tam jest Cel, tam jest Pokój. Powinniśmy zawsze wracać do Boga z powodu Bożej Miłości. I zgadzam się: powinniśmy wrócić teraz”.

Inni komentatorzy zwracali uwagę na występowanie wielu podobnych katastrofalnych wydarzeń w historii świata jak te, które wyliczył biskup Tobin, oraz fakt, że obecna pandemia nie należy do najgroźniejszych. Niektórzy dorzucali „zmianę klimatu”. Jeszcze inni wyrażali poparcie dla opinii amerykańskiego hierarchy lub podkreślali, że przyczyną zła w świecie jest grzech pierwszego człowieka.

Jak zauważa Bradley Eli z „Church Militant”, już w roku 1946 abp Fulton J. Sheen przewidywał nadejście w Kościele kryzysu o apokaliptycznych rozmiarach. Nawiązując m.in. do myśli Włodzimierza Sołowjowa i jego Krótkiej opowieści o Antychryście abp Sheen przewidywał, że diabeł stworzy fałszywy kościół, który będzie kontr-Kościołem małpującym Kościół Boży.

Kardynał Willem Eijk w roku 2018 ostrzegał m.in. przed masową apostazją w Kościele, przywoływał też słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego o ostatecznej próbie, która wstrząśnie wiarą wielu wyznawców Chrystusa. O apostazji w Kościele katolickim mówił także bp Joseph Strickland z diecezji Tyler w Teksasie, kiedy wypowiadał się o Amazonii i sytuacji katolików w Chinach w roku 2019. Wśród hierarchów mówiących o możliwym apokaliptycznym scenariuszu znaleźli się także tacy dostojnicy Kościoła, jak abp Carl Maria Viganò czy kard. Raymond Leo Burke.

