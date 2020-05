Amerykańscy miliarderzy bogacą się na pandemii

Niejestemrobotem 23.5.20 16:55

Litości. Bezos jest skrajnym kapitalistą. Oszczędności na wszystkim, a zwłaszcza na pracownikach, rozwijanie firmy i zwiększanie zysków za wszelką cenę. To nie lewicowość, a skrajnie prawicowe-kapitalistyczne podejście. Podobnie w przypadku Facebooka ciężko powiedzieć, na ile jego polityka dotycząca promowania pewnych treści to wynik poglądów, a na ile się mu po prostu to opłaca, żeby przymilać się ludziom o poglądach lewicowych czy liberalnych. Bo jakoś nie słychać, żeby popierali lewicowe podejście do podatków itd. Co do tego, że to niszczy wolny rynek. Wolny rynek to niszczy Trump, walcząć z Chinami. Na świecie, w Europie, ale i w USA, Amazon musi konkurować wciąż z Alliexpress, Gearbest czy innymi tego rodzaju dużymi serwisami. Zaś facebook faktycznie jest najpopularniejszy, ale jego monopol wynika z popularności wśród ludzi i co jakiś czas pojawiają się aplikacje, które go podgryzają. Nie mówiąc już o takich stronach jak polski wykop, czy anglojęzyczny reddit, które każdy zna i może z nich korzystać. A, to że firmy działające w internecie w czasie pandemii zarabiają, wiec też ich prezesi jest całkowicie normalne. Co zresztą ma to, że Gates popiera szczepionki do zarobków Microsoftu to ja już na prawdę nie wiem :D