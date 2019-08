Amerykanie mogą przenieść wojska z Niemiec do Polski

W przyszłym roku Amerykanie mogą zacząć rozważać przesunięcie niewielkiej części swoich wojsk z RFN do Polski - informuje dziennik "Rzeczpospolita".

Jak twierdzą dziennikarze gazety, decyzja administracji prezydenta Donalda Trumpa miałaby być odpowiedzią na fatalną sytuację w niemieckiej armii. Niemcy nie wywiązują się ze zobowiązania do zwiększenia środków na obronność do 2 proc. PKB.

Eksperci już od dawna alarmują, iż Bundeswehra jest niedoinwestowana, a pewna część ciężkiego sprzętu nie nadaje się do służby.

To obraźliwe zakładać, że podatnicy w Stanach Zjednoczonych wciąż płacą za obecność ponad 50 tys. Amerykanów w Niemczech, a Niemcy przeznaczają nadwyżkę budżetową na programy krajowe - mówił ambasador USA w Niemczech, Richard Grenell.

Wielu prezydentów prosiło największą gospodarkę w Europie, aby ponosiła część ciężaru swojej własnej obrony. To jest postulat, który był podnoszony przez wiele lat i wiele amerykańskich administracji. Doszliśmy do punktu, w którym Amerykanie i prezydent USA muszą zareagować - dodał.

Jak przekonuje „Rzeczpospolita”, groźba wobec Niemiec, o możliwym przeniesieniu amerykańskich żołnierzy do Polski, może mieć na celu skłonienie niemieckich polityków do zmiany podejścia do kwestii obronności.