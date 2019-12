Ambasador USA w Niemczech: Sankcje przeciw Nord Stream 2 są proeuropejskie

Wyborca pis 22.12.19 11:01

PiS przez lata kwiczał, nikt sobie z tego nic nie robił. Ale kiedy interesy USA zostały zagrożone i nie jest to kompletnie związane z Polską, to od razu wstrzymali pracę.



To pokazuje jak bardzo liczy się dzięki PiS polska w świecie, czyli ani trochę. Głosujcie dalej na nacjonalistyczne ultrakatolickie partie to będzie jeszcze gorzej.