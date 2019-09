Ambasador USA skomentowała atak na Wałęsę

Peter 19.9.19 20:38

Czy to możliwe , aby politycy USA nie rozumieli sytuacji. Pewnie możliwe , ale raczej robią to , co inni im sugerują, z tylnych rzędów. Pan vice prezydent mówi jedno, a tu drugie. Te sprawy są w sprzeczności. Tak się wszyscy przyzwyczaili, jak w komunizmie - wszyscy wiedzą ,że to bez sensu , ale wszyscy w tym tkwią. Tutaj tak samo. Podtrzymujemy zakłamanie. Jakiś układ zawarty między gangami o Polsce ? Sami Polacy już nie wierzą ,że da się to rozwiązać, bo to łapy niemieckie, a to takie , a to siakie łapy z zagranicy to trzymają i kazdy ciagnie w swoją stronę. Każdy wspiera swoich bohaterów. Nie moich.