Ambasador USA: Chcemy podkreślić, jak ważne dla nas są relacje PL-USA

Kilka dni temu do Warszawy przyleciał prezydencki C17 z prezydenckimi samochodami i wyposażeniem satelitarnym, Secret Service od m-cy jest w Polsce by zabezpieczyć wizytę, rezydencja na noclegi przygotowana.

USA w samo przygotowanie już zainwestowało kilka milionów $$, ale to wszystko dla opętanego nienawiścią dziennikarstwa, "opozycji" to tylko pic na wodę.

Przylatuje w zamian druga osoba w USA, program się nie zmienił jedynie być może fragmenty przemówienia wice-prezydenta.



Byłaby przykra niespodzianka dla opozycji jakby D. Trump przyleciał do Polski na tydzień przed wyborami.