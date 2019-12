Ambasador Izraela: To Niemcy zaczęły II wojnę światową, a Polska była jej pierwszą ofiarą

30.12.19 20:47

Akurat mnie obchodzi to , co mówi na ten temat ambasador Izraela . Nie lubię , gdy ktoś mi się podlizuje , gdyż robi to we własnym interesie .

Słowianka , na swojej , polskiej ziemi .

A Putina doskonale rozumiem . Za długo był cierpliwy wobec Polaków .