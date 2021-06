Ambasada USA przy Watykanie wywiesiła tęczową flagę

Ambasada Stanów Zjednoczonych przy Watykanie wywiesiła tęczową flagę środowisk LGBT. Ma to miejsce w związku z tym, że czerwiec uważany jest za "miesiąc dumy" tych środowisk.

- „Stany Zjednoczone szanują godność i równość osób LGBTQI+. Prawa osób LGBTQI+ są prawami człowieka - oświadczyła Ambasada na Twitterze.

The U.S. Embassy to the Holy See celebrates #PrideMonth with the Pride flag on display during the month of June. The United States respects the dignity and equality of LGBTQI+ people. LGBTQI+ rights are human rights. pic.twitter.com/Xentlnr16E