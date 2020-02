Ambasada RP mocno i jednoznacznie odpowiada na kłamstwa burmistrza Londynu Sadiqa Khana

Kilka dni temu londyńska gazeta żydowska "Jewish News" nagłośniła wypowiedź burmistrza Londynu, Sadiqa Khana, według którego polskie władze piszą na nowo historię II wojny światowej i mają jakoby uprawiać "rewizjonizm" historyczny odnośnie Holokaustu. "Obowiązkiem Polski jest przypominanie światu o prawdziwych wydarzeniach historycznych, gdy są one kwestionowane. To nie jest rewizjonizm historyczny - to potwierdzenie historii" - stwierdził Rzegocki.

"Oczywiście, gdy chodzi o prawdę na temat Holokaustu, trzeba zmierzyć się z niewygodnymi faktami. Niektórzy Polacy zostali zmuszeni przez niemieckiego okupanta do współpracy z niemiecką nazistowską machiną zagłady, a nawet robili to z własnej woli. Ale te postawy nie były ani dominujące, ani typowe dla polskiego społeczeństwa" - stwirerdził dalej.

"Znając rolę wszystkich zaangażowanych w Holokaust, musimy zapewnić, że będziemy ich traktować sprawiedliwie. Ci, którzy cierpieli, zasługują na współczucie i pamięć, sprawcy - na potępienie, pomagający - na podziw. Tylko w ten sposób damy im to, co należne, zachowamy historyczną poprawność i zadbamy o to, by lekcja z Holokaustu były dalej żywa i służyła jako ostrzeżenie, by taka tragedia nigdy więcej się nie powtórzyła" - napisał Rzegocki.