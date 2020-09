Z czego produkuje się wino mszalne? Reguluje to precyzyjnie instrukcja „Redemptionis Sacramentum” Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jak wyjaśnia ks. Piotr Śliżewski, dobór wina do Mszy św. nie jest sprawą banalną, ponieważ wino to zostanie przeistoczone w Najświętszą Krew Chrystusa. Dlaczego natomiast w czasie Mszy św. dolewa się do wina wody? Posłuchaj kolejnej katechezy o Eucharystii: