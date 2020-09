Jak informuje BBC, Aleksiej Nawalny wybudził się ze śpiączki, a jego stan się poprawił. Informacje te miał przekazać personel medyczny kliniki Charite w Berlinie, gdzie jest hospitalizowany Rosjanin.

Informacje o poprawie zdrowia Nawalnego potwierdziła jego rzeczniczka Kira Yarmysh:

- "Informacje od Aleksieja. Dziś został wybudzony ze śpiączki. Stopniowo zostanie odłączony od respiratora. Odpowiada na mowę i reaguje" - napisała na Twitterze.



Новости об Алексее. Сегодня его вывели из искусственной комы. Постепенно его отключат от ИВЛ. Он реагирует на речь и на обращения к нему — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 7, 2020

Aleksiej Nawalny to jeden z czołowych rosyjskich opozycjonistów. Do szpitala w Omsku trafił po tym, jak zasłabł w samolocie. Od początku jego współpracownicy podejrzewali, że próbowano go otruć. Na prośbę rodziny Nawalny został przetransportowany do szpitala w Berlinie, gdzie tamtejsi specjaliści, wbrew wcześniejszym zapewnieniom lekarzy niemieckich, potwierdzili tezę o otruciu.

kak/BBC, Fronda.pl