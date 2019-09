Ale odlot! Włodzimierz Czarzasty: Jestem orłem. Jestem ponad tym

- W Ministerstwie Sprawiedliwości postała po prostu farma hejterów. Co wy robicie? Przecież na grobie Pawła Adamowicza obiecywaliście, że nigdy nie będzie się do tego odnosili, że nie będziecie pluli, że ludzie nieuczciwi nie będą obrażali ludzi nieuczciwych - podkreślał Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący SLD, podczas sobotniej konwencji Lewicy w Gdyni.

- - Autorytety są potrzebne dla młodego pokolenia. Zniszczycie wszystkie autorytety i co zaproponujecie? Kogo zaproponujecie? Nowych bożków? Bożek to nie autorytet, to sztucznie stworzona postać, która nie z charyzmy bierze siłę. Nie z tego co dokonała. Bez względu na to, o której wstała w dniu, w którym był wprowadzany stan wojenny - stwierdził Czarzasty.