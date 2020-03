Alain Besancon: Polska ma w Europie wielką rolę do odegrania

Wg Besancona nie ma i nigdy nie było możliwości, by na jednym obszarze mogły współistnieć islam i jakaś inna ideologia. W tym kontekście uznał, powtarzając za Arystotelesem, że to homogeniczność społeczeństwa jest najważniejszym fundamentem, na którym można budować stabilne państwo. Stwierdził, że to jest wielki atut Polski, którego nie możemy zmarnować.

Jednocześnie historyk odniósł się do powiązania problemu imigrantów islamskich z polityką Rosji względem Europy. Zauważył, że ekspansja islamu prowadzi do rozwoju ruchów nacjonalistycznych, co z kolei skutkuje rozluźnieniem więzi europejskich, co oczywiście jest na rękę Rosji, która zawsze dążyła do podzielenia Europy. Besancon przyznał też, że duża część francuskiej prawicy jest bardzo proputinowska. Dodał przy tym, że to Polska może odegrać ważną rolę w kształtowaniu nowych stosunków w Europie, o ile nasza dyplomacja zachowa trzeźwy stosunek do Rosjan.