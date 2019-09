Al-Kaida znów uderzy? Lider w rocznicę 9/11 wzywa muzułmanów do ataków. Cele: Europa, USA, Izrael i Rosja

Wczoraj cały świat wspominał 18. rocznicę zamachów terrorystycznych m.in. na World Trade Center w Nowym Jorku. Tymczasem lider Al-Kaidy wezwał właśnie muzułmanów do tego, aby atakowali cele leżące w USA, Europie, Izraelu czy Rosji.

Film z przesłaniem Al-Zawahiriego trwa ponad 30 minut. Wyprodukowała go fundacja as-Sahab, medialna komórka Al-Kaidy.

To właśnie Al-Zawahiri zastąpił zabitego w 2011 roku Osamę bin Ladena. Ma się ukrywać w rejonach na granicy Afganistanu i Pakistanu. ONZ w swoim raporcie stwierdza, że bezpośrednie zagrożenie ze strony Al-Kaidy „jest niejasne”. Dodaje też, że niektórzy spośród potencjalnych rekrutów IS zwrócić się mogą do starszej organizacji.