Aktywistka Extinction Rebellion przykleiła się do drzwi kancerii Sejmu. Internauci kpią [Wideo]

"Nie zgadzamy się na bezczynności posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej. Nie zgadzamy się na ignorowanie naszych żądań, w tym organizacji panelu obywatelskiego w sprawie powstrzymania katastrofy klimatycznej" – piszą na Facebooku aktywiści ruchu Extinction Rebellion i jednocześnie informując o akcji przed Kancelarią Sejmu, w której – jak piszą – zablokowali wejście.

Jednak z aktywistek ruchu w ramach protestuprzykleiła się do drzwi Kancelarii Sejmu.

– Wczoraj właśnie tam, pod Sejmem, powiedzieliśmy, że to czas na bunt. Bo politycy ignorują to, że trwa katastrofa klimatyczna – tłumaczyła koleżanka aktywistki.

– Metodami bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego reagujemy na bezczynność władzy – tłumaczyła dalej koleżanka aktywistki, przyklejonej do drzwi.

W miejscu heppeningu szybko pojawili się policjanci oraz przedstawiciele różnych mediów, co jest też szeroko komentowane.

Przykleiła się do drzwi obrotowych w Sejmie, bo to jest czas na bunt.

Kilkanaście stopni, można iść na spacer, poczytać książkę na powietrzu, a ta przykleiła się do drzwi. https://t.co/ynJY8U2OSH