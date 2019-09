Akt rozpaczy. Naukowiec podpalił się w proteście przeciw rusyfikacji

Płonącego przed gmachem parlamentu Republiki Udmurckiej w Iżewsku mężczyznę ugaszono, ale doznał on poparzeń 100 proc. powierzchni ciała i zmarł po kilku godzinach. Rok wcześniej Albert Razin był wsród naukowców, którzy wystosowali list otwarty do lokalnych władz i deputowanych rosyjskiej Dumy, w którym protestowali przeciwko przyjęciu ustawy znoszącej obowiązek nauki języków nierosyjskich w szkołach Federacji Rosyjskiej.

Działacze udmurckiego ruchu narodowego twierdzili, że jest to „bezpośrednia droga do zaniku języka ojczystego, zanikania tożsamości i eliminacji kultury etnicznej”.

Przypomnijmy, rok temu publicysta Jerzy Lubach na łamach dziennika „Gazeta Polska Codziennie” opublikował artykuł „Prometeizm oczami cudzoziemców”, w którym przytoczył cytat znakomitego amerykańskiego analutyka Paula Goble, który jest jednym z najwybitniejszych znawców geopolityki Europy Środkowo-Wschodniej, od lat ściśle powiązanym z CIA, z której ramienia nadzorował w swoim czasie Radio Wolna Europa i Głos Ameryki, był doradcą prezydenta Busha do spraw narodowościowych w obszarze postsowieckim, doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Estonii Toomasa Ilvesa i wykładowcą Uniwersytetu w Tartu, następnie doradcą prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa i organizatorem oraz kierownikiem Azerbejdżańskiej Akademii Dyplomacji.

Jak mówi Irena Lasota „znany z nieposkromionego języka i wrogości wobec rosyjskiego imperializmu Goble lubi powtarzać, że Rosja będzie niegroźna dla swoich sąsiadów dopiero wtedy, gdy z najwyższej wieżyczki Kremla będzie można zobaczyć wszystkie granice Rosji”. Ten rzadki wśród sowietologów przypadek prawdziwego znawcy Rosji i świadomego antykomunisty, odznaczony przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu (Victims of Communism Memorial Foundation) Medalem Wolności imienia Trumana-Reagana jest także autorem blogu „Okno na Eurazję” (Window on Eurasia) oraz wykładowcą prestiżowego waszyngtońskiego think tanku – Institute of World Politics. I właśnie w tym Instytucie w grudniu 2013 r. Goble wygłosił wykład pod tytułem „Prometeizm odrodzony: stosunek Polski do Wschodu przed II Wojną Światową i po niej”.