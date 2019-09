Akt oskarżenia przeciwko Giertychowi i dziennikarzom Oko.press

Sędzia Sądu Najwyższego Konrad Wytrykowski skierował akt oskarżenia przeciwko publicystom OKO.press i prawnikowi Romanowi Giertychowi. Chodzi o tzw. aferę hejterską. Sędziemu Wytrykowskiemu zarzucano udział w grupie „Kasta” zajmującej się hejtem wobec sędziów. Według niego są to pomówienia. O sprawie informuje TVP INFO.

– Uważam, że wszystkie podjęte działania wskazują na celowe działanie osób trzecich mających na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach opinii publicznej i podważenia moich kompetencji do pełnienia urzędu sędziego – stwierdził sędzia Konrad Wytrykowski

- Wytrykowski oskarża ich o to, że przypisali mu udział w siatce osób, zajmującej się rozpowszechnianiem hejtu na temat niechętnych rządowi sędziów, a także to, że wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek z wulgarną treścią do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf – donosi portal TVP Info.