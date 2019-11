Akcja #Roraty. Szturmujmy sieć. Pokażmy ile nas jest!

„Nie chodzi o to, żeby zamieszczać takie materiały tylko po to, żeby coś pokazać. Celem nadrzędnym jest zachęta do uczestnictwa w Mszach św. i duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia. Media społecznościowe to umożliwiają. Za pomocą prostych środków możemy dotrzeć do milionów osób z przesłaniem płynącym z Ewangelii i dzielić się radością naszej wiary. Dlatego zachęcam do aktywnego uczestnictwa w akcji #Roraty” – powiedział rzecznik Episkopatu.